Двоє хлопців шкільного віку напали на кондуктора та розбили вікно трамваю вранці 12 жовтня біля станції метро "Чернігівська". Через їхні дії досить довго було заблоковано проїзд вулицею Гната Хоткевича як для автомобілів, так і для трамваїв.

Скоріш за все, інцидент стався через те, що підлітки відмовлялися вдягати обов'язкові для користування у громадському транспорті медичні маски. Втім, у трамваї були й інші пасажири без них.

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Через конфлікт із кондуктором хлопці почали розбивати вікна транспортного засобу. Вгамувати їх власноруч ніхто з перебуваючих у салоні не міг. Цілком можливо, що зловмисники втекли від покарання, але у цей час повз проїздила машина патрульних, які дуже полюбляють пити каву біля сусіднього "Новусу".

Жорстке затримання

Коли підлітки вже хотіли побігти геть, їх перестріли поліцейські, які досить жорстко затримали обох порушників. Як зафільмували свідки інциденту, копи силоміць припиняли будь-які спроби школярів втекти. Кидали дітей на землю, як мішки із картоплею, а також не давали їм встати.

Правоохоронці оформлювали затримання зловмисників безпосередньо на проїжджій частині біля трамвайних колій, то ж проїзд для автівок було заблоковано.

Зазначимо, що увесь час із хлопцями патрульні працювали без масок.

Дивіться відео затримання дітей біля метро Чернігівська: