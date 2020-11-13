В Киеве 13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.

Информацию о возможном заминировании предоставляет сайт "Апостроф". По данным издания, правоохранители перекрыли входы в Верховную Раду.

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В пресс-службе Печерского отделения полиции рассказали, что действительно, кто-то сообщил о минировании. Но правоохранители на месте не нашли ничего подозрительного. Парламент работает в обычном режиме. Оказалось, что угрозы не было – это лишь очередная "шутка" телефонного террориста.



Полиция перекрыла проходы в Верховную Раду / Фото " Апостроф"

Фейковые минирования в Киеве

3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус", но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.

Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", спровоцировавших транспортный коллапс в столице Украины.

К слову, такие "шутки" могут стоить "юмористам" дорого – от 2 до 6 лет.

В Киеве довольно часто поступают псевдоугрозы подрыва станций метро, мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез. Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.