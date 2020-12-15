Со станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик" 15 декабря пришлось эвакуировать людей. Схему работы подземки переформатировали.

Из-за сообщения о минировании станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыли на выход, сообщили в телеграм KyivMetroAlerts. За несколько минут после этого обновили информацию и заявили о прекращении работы станции и на выход, и на вход.

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Сейчас в подземку прибыли кинологи и взрывотехники, а людей из подземки эвакуируют.

Со стычками не связано

В полиции Киева 24 каналу рассказали о том, что информацию о якобы заминировании они получили от мужчины. Он анонимно сообщил о наличии взрывчатки на станции "Майдан Незалежности". Связь закрытия метро и протестов ФЛП в полиции отрицают.

Было ли сообщение фейковым, пока неизвестно. Помещение станции и перехода обследуют правоохранители.