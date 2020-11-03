На перекрестке Большой Кольцевой дороги и Минского проспекта в Киеве 3 ноября произошло ДТП с серьезными последствиями. По предварительным данным, грузовик перевернулся во время поворота.

Груз авто в результате аварии рассыпался на дороге, сообщает пресс-служба КАРС в Фейсбуке. Водитель фуры серьезных травм не получил.

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Для ликвидации последствий ДТП пришлось привлекать бойцов коммунальной аварийно-спасательной службы Киева.

Что известно о масштабном ДТП с грузовиком в Киеве

Свидетели инцидента утверждают, что авария произошла на скользкой дороге из-за возможного превышения водителем грузовика скорости около 12:30. Кроме самой фуры ни одна из машин не пострадала.

Тонны сои, которая щедро засыпала две полосы для движения, пришлось убирать специалистам 1 аварийно-спасательного взвода КАРС.

С помощью спецтехники бойцы спасательной службы убрали бобы и предоставили возможность машинам безопасно двигаться.

Смотрите фото с места аварии грузовика с соей в Киеве / Фото пресс-службы КАРС и 24 канала