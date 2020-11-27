В Печерском районе Киева 27 ноября произошел конфликт в аптеке. Пьяный покупатель отказался надеть маску и начал хулиганить. Его вывели из помещения охранники, а мужчина достал пистолет и выстрелил в асфальт.

После этого прибыли уже полицейские и арестовали разбойника. Об этом сообщает Национальная полиция.

Читайте также Кличко выступил против остановки транспорта в Киеве во время полного локдауна

Инцидент произошел на улице Бассейной. Все началось с замечания работника аптеки – он попросил клиента одеть защитную маску, но хулиган отреагировал на слова агрессивно.

Мужчина отказывался покинуть помещение и разговаривал бранью, а когда его вывели силой охранники, правонарушитель достал оружие – пистолет и выстрелил в асфальт. К счастью, никто не пострадал.

На этом приключения противника карантинных мероприятий завершились. Его забрали в районный участок. Мужчине грозит административная и уголовная ответственность.