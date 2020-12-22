В Киеве 22 декабря на Севастопольской площади пьяный водитель скутера на скорости врезался в железный забор, а потом пытался продолжить "приключения", но "конь" его не слушался. Водители-свидетели были шокированы поведением такого "артиста".

Мужчины пытались остановить пьяного скутериста, но он, похоже, вообще не понимал где он и что творит. Об инциденте сообщили на фейсбук-странице патрульной полиции.

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Полиция прекратила "гастроли" и составила два протокола – один за нарушения ПДД, что привело к ДТП, а другой за пьяное вождение. Сам скутерист похоже, чудом не пострадал.