В Киеве очень пьяный скутерист пытался "укротить" мотоцикл словно мустанга: видео
В Киеве 22 декабря на Севастопольской площади пьяный водитель скутера на скорости врезался в железный забор, а потом пытался продолжить "приключения", но "конь" его не слушался. Водители-свидетели были шокированы поведением такого "артиста".
Мужчины пытались остановить пьяного скутериста, но он, похоже, вообще не понимал где он и что творит. Об инциденте сообщили на фейсбук-странице патрульной полиции.
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Полиция прекратила "гастроли" и составила два протокола – один за нарушения ПДД, что привело к ДТП, а другой за пьяное вождение. Сам скутерист похоже, чудом не пострадал.
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