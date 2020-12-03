В Киеве 2 декабря патрульная полиция задержала пьяного водителя, который рассекал по ночным улицам города. Он успел навредить не только имуществу общины, но и своему автомобилю – очевидцы обратили внимание, что у машины нет резины на колесах.

Вероятно, что она просто потерялась во время разгула. Об инциденте пишут на фейсбук-странице Патрульной полиции Киева.

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К счастью, обошлось без жертв. Но они могли быть, поскольку водитель совершал очень опасные маневры на своем BMW.

О водителе сообщили несколько очевидцев. Люди записали номерной знак нарушителя и подчеркнули, что машина движется без резины на колесах.

Патрульные обратились за помощью к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, и совместными действиями остановили BMW на проспекте Победы. Автомобиль был существенно поврежден, а у 33-летнего водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На водителя патрульные составили соответствующие административные материалы.