В районе метро "Минская" в Киеве 29 октября Porsche съехал с проезжей части и врезался в первый столб. За рулем автомобиля был пьяный водитель.

Инцидент произошел в районе метро "Минская" – Porsche съехал с проезжей части, совершил наезд на ограждение, которое травмировало пешехода на тротуаре, и завершил свои приключения эффектным ударом о столб. Полиция утверждает, что в машине находились двое пьяных людей.

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В телеграм-каналах появилась информация, противоречащая официальной версии. Якобы на самом деле за рулем была трезвая женщина.

Как все было на самом деле выяснит следствие и суд. Пешехода после ДТП увезли в больницу – он получил травмы.

Смотрите видео об этом ДТП, (18+):

В полиции в очередной раз отмечают, что алкоголь и руль – это несовместимые вещи. Но несмотря на многочисленные ДТП с участием пьяных водителей, все равно находятся "герои", которые садятся управлять автомобилями в нетрезвом состоянии.

Патрульная полиция Киева сообщила, что за ночь на 30 октября обнаружили 34 водителей с признаками алкогольного опьянения.

В Украине ввели уголовную ответственность за пьяное вождение в 2020 году. Но эта норма просуществовала всего два дня. Нардепы ее отменили. Теперь хотят усилить ответственность за это, но в рамках кодекса об административных нарушениях.