КГГА сообщила, что начиная с вечера 15 октября и до утра на некоторых улицах в Голосеевском районе Киева не будет воды. Это связано с ремонтными работами.

В столичном водоснабжающем предприятии уточняют, что будут проводить реконструкцию водопроводного узла городской сети на Надднепрянском шоссе. Об этом сообщает КГГА.

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Из-за этого в Голосеевском районе с 22:00 15 октября до 06:00 16 октября будет отсутствовать водоснабжение по ряду адресов.

Вот полный список:

ул. Промышленная, 1, 3, 4, 5;

ул. Инженерная, 1;

ул. Камышинская, 4;

ул. Баррикадная, 5 – 18, 7 – 11;

пер. Кирпичный, 12, 12-А;

ул. Лауреатська, 4 – 50, 5 – 49;

ул. Коренная, 1 – 13, 2 – 50;

ул. Цветущая, 2 – 10, 3 – 11;

ул. Коммунальная, 7 – 39-Б, 10 – 66-Б;

ул. Заболотного, 35, 37;

ул. Фестивальная, 24 – 34;

Столичное шоссе, 101, 11 – 13;

ул. Стройиндустрии, 8, 7-В.

Также будет снижено давление с возможностью отсутствия воды на верхних этажах жилых домов по следующим адресам:

ул. Пироговский шлях, 42, 44, 44-а, 50-180, 71-237, 50, 137, 162-Б, 94-я, 94-96, 135, 148;

ул. Набережно-Корчуватская, 10 – 54; 13 – 21, 27, 29, 56/66, 56/66 корп.2, корп.3, 68, 80, 82, 84, 86, 88/17, 90, 92, 94, 31, 94-А, 78, 56/66 корп. А, Б, 84;

ул. Новопироговская, 1 – 17, 2 – 18, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33, 29-А, 50, 52, 56, 58, 58-А, 60, 62, 62-А;

ул. Островная, 4 – 8, 11 – 15;

ул. Охотничья, 7 – 13;

пер. Охотничий, 2 – 30, 7 – 29-А;

пер. Вито-Литовский 6, 8, 10, 17, 17-А, 25/2, 31/2;

пер. Плещеева, 2/16, 4-А, 5, 6/2, 6/3, 6-А, 7, 8, 9;

ул. Плещеева, 4, 6-А, 16/2, 20, 20/1, 34, 10;

ул. Витянская, 1 – 9, 4 – 8.

Недавно, из-за ремонта, проблемы с водоснабжением были на Троещине.