В Киеве планируют сделать второй выход на станцию метро "Вокзальная"
Киевский метрополитен заказал тендер на реставрацию вестибюля станции "Вокзальная", а заодно и проектирование второго выхода. Работы планируют закончить к концу 2022 года.
Тендер будет проведен 23 ноября 2020 года. Об этом говорится на сайте Prozorro.
Читайте также Пробки в Киеве 18 ноября
Ожидаемая стоимость проекта составляет 71,4 миллиона гривен.
Руководство метро надеется, что эту проблему решит второй, более просторный вход в метро.
- С 25 мая до 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831,9 тысячи пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тысячи пассажиров.
- Четвертая линия киевского метрополитена, известная среди киевлян как легендарное "метро на Троещину", будет иметь 22 станции. Подольско-Воскресенская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Кольцевой дороги. Ее протяженность составит 31 километров, а строительство продлится 20 лет.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter