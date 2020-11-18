Киевский метрополитен заказал тендер на реставрацию вестибюля станции "Вокзальная", а заодно и проектирование второго выхода. Работы планируют закончить к концу 2022 года.

Тендер будет проведен 23 ноября 2020 года. Об этом говорится на сайте Prozorro. Читайте также Пробки в Киеве 18 ноября Ожидаемая стоимость проекта составляет 71,4 миллиона гривен. Станция метро "Вокзальная", открыта в 1960 году, является наиболее загруженной станцией киевского метро после "Лесной" и "Академгородка". На входе регулярно возникают очереди – иногда люди стоят до главного входа Центрального железнодорожного вокзала. Руководство метро надеется, что эту проблему решит второй, более просторный вход в метро. С 25 мая до 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831,9 тысячи пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тысячи пассажиров.

Четвертая линия киевского метрополитена, известная среди киевлян как легендарное "метро на Троещину", будет иметь 22 станции. Подольско-Воскресенская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Кольцевой дороги. Ее протяженность составит 31 километров, а строительство продлится 20 лет.