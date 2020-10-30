В Киеве 29 октября почти сгорел памятник архитектуры. Дому больше 180 лет. Пожарные долго ехали на вызов – огонь довольно сильно успел его разрушить.

Пожар произошел в доме на улице Волошская, 5 в Подольском районе. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев 24/7"

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Старинная усадьба находится в частной собственности, но хозяева ее покинули.

Из-за отсутствия внимания к памятнику со стороны власти и владельца, исторический памятник частично разрушился.

Пожар нанес еще больший вред. А тут еще и пожарные почему-то ехали на вызов больше 20 минут, хотя пожарная часть – буквально в нескольких кварталах от места пожара.



Дом на Подоле, который почти сгорел / Телеграм-канал "Киев 24/7"

Одноэтажное здание возведено в 1811 году. Дом был деревянный, тинькованый и с высоким кирпичным цоколем, с мансардой по оси дворового фасада.

Почему горят исторические дома в Киеве

В Киеве очень часто горят подобные исторические объекты, а после полного разрушения памятника, на их месте строят новые торговые центры или жилые дома.

Активисты не верят в естественное происхождение огня в большинстве таких случаев – считается, что застройщики специально поджигают здания, а власти закрывают на это глаза.

Некоторые факты поджогов доказаны следствием. Например, это первый киевский кинотеатр "Экран", что в Святошинском районе. Его поджигали дважды.

Также много раз поджигатели пытались уничтожить историческое здание Вертипорох на Межигорской.