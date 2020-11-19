В Киеве подростки отравились водкой: пили водку прямо в школе
Киевские школьники решили попить водочки в перерыве между учебой. От алкоголя им стало плохо, они потеряли сознание.
Родители пострадавших школьников отказались от госпитализации детей. Об инциденте с водкой в столичной школе сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
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Инцидент произошел в одной из школ Шевченковского района столицы. Две 13-летние девушки и парень 14 лет употребляли водку прямо в стенах школы – все трое "отключились" от алкоголя. Сколько выпили дети – не сообщается.
Их родители забрали домой и не захотели чтобы врачи госпитализировали детей.
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