Киевские школьники решили попить водочки в перерыве между учебой. От алкоголя им стало плохо, они потеряли сознание.

Родители пострадавших школьников отказались от госпитализации детей. Об инциденте с водкой в столичной школе сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

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Инцидент произошел в одной из школ Шевченковского района столицы. Две 13-летние девушки и парень 14 лет употребляли водку прямо в стенах школы – все трое "отключились" от алкоголя. Сколько выпили дети – не сообщается.

Их родители забрали домой и не захотели чтобы врачи госпитализировали детей.