В Киеве в семье азербайджанцев произошла ужасная трагедия – 15-летний парень убил отца-садиста, который пытался изнасиловать дочь. Мужчина часто буянил и держал в страхе свою семью и даже соседей.

Очередной конфликт закончился поножовщиной. Парень в отчаянии нанес отцу немало ударов ножом. Соседи считают, что это была самозащита. Историю рассказывают "Чрезвычайные новости".

Читайте также В Борисполе мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю: пришел в гости к ее старшей сестры

Семейный конфликт разыгрался среди ночи. Агрессивный отец семейства начал угрожать жене и дочери пистолетом.

В ту страшную ночь отец закрыл в комнате свою дочь-студентку и пытался изнасиловать, 15-летний брат заступился за сестру. Парень набросился на отца с ножом и убил его.

Затем подросток сам вызвал скорую и полицию.

Соседи говорят, что 59-летний Эдуард держал в страхе не только семью, но и весь дом. Мужчина занимался цветочным бизнесом. В квартире полицейские нашли еще и наркотики.

Парню грозит до 15 лет тюрьмы. Соседи на его стороне – они готовы прийти в суд, чтобы парню дали минимальный срок.

В Киеве сын убил отца: смотрите видео