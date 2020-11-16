В Киеве на улице Бориса Гринченко открыли новую художественную выставку. Артобъекты размещены прямо на каменной стене. Каждый экспонат связан с конкретным художником, который творил в Киеве в 90-е годы прошлого века.

Это постоянная экспозиция – в ней представлены 10 экспонатов, которые выполнены в разных техниках, в том числе – с элементами дополненной реальности, есть даже одна аудиоинсталляция. Об этом рассказывает Укринформ.

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Данные артобъекты посвящены художникам, поэтам, писателям, музыкантам. В основном это те люди, которые творили в Киеве в 90-х годах прошлого века.

Цель проекта заключается в переосмыслении украинского публичного пространства и популяризации важных музыкальных и литературных явлений.



В Киеве открыли новую выставку / Фото Укринформ



Выставка расположена в центре Киева на тихой улице Бориса Гринченко / Фото Укринформ

В каждой из работ установлена табличка с QR-кодом, по которой можно найти и послушать дополнительную информацию.

Один из экспонатов – уличный телефон, который даже звонит один раз в день.



Этот телефон – экспонат выставки / Фото Укринформ

В Киеве открыли новую художественную выставку: смотрите видео