"Киевводоканал" предупреждает киевлян о необычных мошенниках – они предлагают жителям столицы услуги по чистке ванны, раковины и унитаза без снятия труб. Такие объявления появились на подъездах в Киеве.

В компании заявили, что не имеют отношения к этим сообщениям. В "Киевводоканале" уверены, что это может быть схемой мошенничества.

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Коммунальщики напомнили, что за работу этих сетей отвечают балансодержатели – ЖЭКи и ОСМД.

Мы не советуем обращаться для получения услуг по промывке сетей к непроверенным организациям,

– говорится в сообщении "Киевводоканала".

В случае, если в подобных объявлениях исполнителем услуги будет указываться коммунальное предприятие, то об этом необходимо уведомить компанию по номеру 202-02-02, чтобы там могли принять соответствующие меры по борьбе с мошенниками.

Что это может быть за мошенничество?

Пока неизвестно, что это за мошенники – вероятно, они таким образом хотят попасть в квартиры с преступной целью, или же это очередные предприниматели, предлагающие реальные услуги, которые они не имеют права предоставлять.

В полиции журналисту сайта 24 канала сказали, что к ним не обращались с заявлением от "Киевводоканала". Это подтвердили и в пресс-службе предприятия.

Оказывается, что им написала женщина – жительница Деснянского района (проспект Маяковского). Она увидела подобное объявление на доме и решила спросить у коммунальщиков о деталях. А ей ответили, что не имеют отношения к таким объявлениям, более того, женщину предупредили, что это может быть мошенническим "крючком".

Как рассказали журналисту сайта 24 канала в "Киевводоканале", уже были подобные случаи – люди обращались по таким объявлениям – к ним приходили якобы сантехники, однако эти "специалисты" больше внимания уделяли обстановке в квартире, чем санузлу.