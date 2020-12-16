В Киеве на Трухановом острове появились странные "лежачие полицейские". Люди не могут разобраться для чего их сделали. Предполагается, что такие штуки установили для велосипедистов.

Другие пользователи фейсбука пишут, что они предназначены для пешеходов. Фотографии новых предохранителей скорости показал председатель общественной организации "Совет урбанистики Киева" Виталий Селик.

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Предохранители установили на мосту, который связывает город с Трухановым островом. "Лежачие полицейские" появились там, где пересекаются велодорожка с пешеходной зоной.

Для чего нужны такие предохранители – основные версии

Виталий Селик пишет, что это первые в истории человечества "лежачие полицейские" для пешеходов.

Вот так выглядят эти предохранители / Фото Александра Шурега facebook.com/Shuregua



Их установили вдоль велодорожки / Фото Александра Шурега facebook.com/Shuregua

В комментариях люди предполагают, что это все-таки для велосипедистов, но подчеркивают, что проехать между предохранителями на двоколесом транспорте не трудно.

Пользователь фейсбука Геннадий Синцов пишет, что это для незрячих пешеходов, которые смогут с помощью трости понять, что на этом месте стоит остановиться.

Еще одно предположение, что это для тех, кто катается на роликах.

Вообще большинство людей с юмором отнеслись к нововведению. Один пользователь пошутил, что таких штук вообще мало установили и добавил свое предложение.

Фотожабы с сети / Иллюстрация Александра Кононенко