В Киеве открыли первую в Украине профессиональную крытую площадку для пляжного волейбола. Даже зимой там будет горячий песок.

Это профессиональная площадка, но играть на ней могут все. Она расположена в спортивном парке X-Park, на острове "Муромец". Об этом сообщил советник мэра столицы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцеркивец в фейсбук.

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Подогрев песка, комфортная температура воздуха – все необходимое для высоких результатов наших будущих олимпийцев и киевлян,

– пишет Белоцеркивец.

Площадку запустили 25 декабря, в тот же день состоялся первый турнир по пляжному волейболу. Кроме этого, там можно играть в пляжный футбол, теннис и другие виды спорта на песке.

С 1996 года пляжный волейбол присутствует в программе соревнований Олимпийских игр.