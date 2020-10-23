"Читать город": В Киеве презентовали литературный экскурсионный маршрут
В Киеве разместили 20 "конвертов" с цитатами украинских писателей о городе. QR-код на "конверте" переносит на сайт проекта "Читати Київ", где можно узнать больше о месте, авторе и Киеве в его творчестве, а также прочитать более полный текст произведения.
Отныне, гуляя по Киеву, можно действительно читать город, благодаря строкам из произведений классиков и современных авторов украинской литературы. Об этом сообщает сайт "Читомо".
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Основательницы проекта "Читати Київ" – Дарья Лысенко и Виктория Назаренко – главной целью считают включение текстов украинских писателей в символическое пространство города.
Авторы уверены, что "конверты" станут не только частью экскурсионных маршрутов по столице, но и "наглядными пособиями" для школьников и студентов, которые изучают украинскую литературу.
На маршруте "Читати Київ" / Фото "Читомо"
Киев как текст / Фото "Читомо"
Весь маршрут простирается от Печерска до Подола и охватывает 20 локаций:
- Николай Зеров, Киево-Печерская лавра
- Максим Рыльский, панорама Днепра с моста Поцелуев
- Оксана Драй-Хмара, Мариинский парк
- Юрий Андрухович, стадион "Динамо"
- Юрко Позаяк, дворик на улице Михайловской
- Михайль Семенко, Крещатик
- Александр Ирванец, кнайп-клуб "Купидон"
- Владимир Сосюра, Золотые ворота
- Ирина Жиленко, Львовская площадь
- Валерьян Подмогильный, Пейзажная аллея
- Николай Бажан, Врата Заборовского
- Олесь Ильченко, дворик с круками на улице Рейтарской
- Павел Загребельный, храм Софии Киевской
- Василий Стус, памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади
- Иван Нечуй-Левицкий, фуникулер
- Лина Костенко, беседка на Владимирской горке
- Виктор Неборак, Андреевская церковь
- Аттила Могильный, Замок Ричарда на Андреевском спуске
- Виктор Недоступ, Подол
- Гео Шкурупий, Киево-Могилянская академия.