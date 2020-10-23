В Киеве разместили 20 "конвертов" с цитатами украинских писателей о городе. QR-код на "конверте" переносит на сайт проекта "Читати Київ", где можно узнать больше о месте, авторе и Киеве в его творчестве, а также прочитать более полный текст произведения.

Отныне, гуляя по Киеву, можно действительно читать город, благодаря строкам из произведений классиков и современных авторов украинской литературы. Об этом сообщает сайт "Читомо".

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Основательницы проекта "Читати Київ" – Дарья Лысенко и Виктория Назаренко – главной целью считают включение текстов украинских писателей в символическое пространство города.

Авторы уверены, что "конверты" станут не только частью экскурсионных маршрутов по столице, но и "наглядными пособиями" для школьников и студентов, которые изучают украинскую литературу.

На маршруте "Читати Київ" / Фото "Читомо"

Киев как текст / Фото "Читомо"

Весь маршрут простирается от Печерска до Подола и охватывает 20 локаций:

Николай Зеров, Киево-Печерская лавра

Максим Рыльский, панорама Днепра с моста Поцелуев

Оксана Драй-Хмара, Мариинский парк

Юрий Андрухович, стадион "Динамо"

Юрко Позаяк, дворик на улице Михайловской

Михайль Семенко, Крещатик

Александр Ирванец, кнайп-клуб "Купидон"

Владимир Сосюра, Золотые ворота

Ирина Жиленко, Львовская площадь

Валерьян Подмогильный, Пейзажная аллея

Николай Бажан, Врата Заборовского

Олесь Ильченко, дворик с круками на улице Рейтарской

Павел Загребельный, храм Софии Киевской

Василий Стус, памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади

Иван Нечуй-Левицкий, фуникулер

Лина Костенко, беседка на Владимирской горке

Виктор Неборак, Андреевская церковь

Аттила Могильный, Замок Ричарда на Андреевском спуске

Виктор Недоступ, Подол

Гео Шкурупий, Киево-Могилянская академия.