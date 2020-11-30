В Киеве появятся пункты сбора сломанной и старой техники
Жители Киева с 5 декабря смогут сдать на утилизацию нерабочую или устаревшую технику, которой уже не пользуются. Каждую субботу в течение месяца в 6 местах в разных районах Киева будут работать мобильные пункты сбора гаджетов.
Пункты сбора в тестовом режиме будут работать только один день в неделю. Об этом сообщили в общественной компании "Центр управления отходами".
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Кроме этого, каждую среду киевляне могут бесплатно сдать на утилизацию технику на территории завода "Аналитприбор" на улице Шутова, 16.
Где в Киеве каждую субботу будут работать пункты сбора старой и нерабочей техники:
- метро Лукьяновская, паркинг возле Mcdonald's, 09:00-11:00;
- метро Выставочный Центр, паркинг у центрального входа в ВДНХ, 09:00-11:00;
- метро Тараса Шевченко, паркинг у выхода из метро, 12:00-14:00;
- Позняки, паркинг ТЦ «Пирамида», 12:00-14:00;
- метро Дарница, паркинг возле универмага "Детский мир", 15:00-17:00;
- метро Героев Днепра, паркинг возле ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.
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