В Киеве горе-грабитель на улице сорвал с женщины золотые серьги и начал убегать. За ним побежал мужчина, а пострадавшая позвонила в полицию. Когда злоумышленник увидел правоохранителей, то растерялся и поскользнулся на гололеде.

Он упал и был задержан полицией. Об инциденте сообщили на фейсбук-странице Патрульной полиции Киева.

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Это произошло в Святошинском районе на улице Академика Королева. Злоумышленник подошел сзади к женщине и сорвал украшения.

Полицейские, прибывшие на место, увидели злоумышленника, который выбегал со двора, а за ним гнался мужчина. Очевидец преступления решил самостоятельно задержать грабителя и побежал за ним.

Заметив патрульных беглец растерялся, поскользнулся и упал. Инспекторы задержали грабителя который так и не выпустил свой "трофей" из рук.