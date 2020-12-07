В Киеве задержали 26-летнего мужчину, который недавно вышел из тюрьмы. Похоже, что он снова туда вернется – ничего лучше рецидивист не придумал, как грабить женщин на улице. На своих жертв злоумышленник нападал с камнем.

Он бил этим предметом по голове, а потом забирал деньги, драгоценности и документы. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Что известно о преступлении

Правоохранители считают, что подозреваемый совершил ряд аналогичных грабежей. В его помещении были найдены документы пострадавших женщин.

В начале декабря в полицию Киева обратились две женщины с похожими сообщениями о том, что в Голосеевском районе неизвестный напал на них, забрал ценности и скрылся,

– пишут на фейсбук-странице полиции.

В темное время суток мужчина охотился на одиноких женщин и бил их камнем по голове, а потом забирал все, что ему захочется.

Правоохранителям удалось быстро разыскать подозреваемого. Оказалось, что он недавно вышел из тюрьмы, где провел 5 лет за кражи и угон авто.