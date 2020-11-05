Авария с серьезными для владельца легкового Chevrolet последствиями произошла недавно в Киеве. Водитель Skoda Kodiaq задел массивные водоналивные барьеры на мосту Патона, из-за чего в них врезался "американец".

Виновник аварии с места инцидента скрылся, но его машина попала на камеры видеонаблюдения, сообщили в патрульной полиции Киева. Именно наличие записи ДТП помогло правоохранителям найти нарушителя правил дорожного движения.

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На месте же происшествия патрульные смогли лишь составить схему ДТП и передать все материалы следователям, которые отыскивают нарушителей.

Два штрафа

По данным правоохранителей, владелец белой Skoda Kodiaq получил два административных протокола по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП, а также оставлению места аварии. За это ему грозит два штрафа на общую сумму 595 гривен.

Если же судья решит наказать злоумышленника более жестко, его могут приговорить к 40 часам общественных работ или к 15 суткам админареста.

А вот водитель Chevrolet рискует остаться без машины на немалый срок. Поскольку от попадания воды двигателю может потребоваться серьезный ремонт.

Смотрите видео ДТП на мосту Патона в Киеве: