В Киеве 23 ноября полиция задержала местного мужчину за телефонный терроризм. Он сообщил, что "заминировал" админздание, но взрывчатку не обнаружили, однако "шутника" нашли. У него конфисковали мобильный телефон.

Очевидно, что именно с него он и терроризировал правоохранителей длительное время. Мужчина уже попадал в поле зрения за подобные выходки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Его последнее дело – "минирование" здания. "Террорист" набрал в полицию и сказал, что заложил взрывчатку в Соломенском районе Киева на проспекте Победы.

Правоохранители быстро прибыли на место, но не нашли подозрительных предметов.

Это была очередная "шутка" – подобных случаев в столице в последнее время стало больше.

Обычно правоохранителям не удается сразу поймать псевдоминеров, но на этот раз у них все получилось.

Оперативники быстро нашли мужчину, который угрожал взрывчаткой. Это местный житель, ему 36 – 37 лет. Он уже был на примете у копов за аналогичные выходки, которые будут стоить "шутнику" довольно дорого – от 2 до 6 лет тюрьмы.

Фейковые минирования

16 ноября сообщили о минировании ЦУМа в Киеве. Правоохранители взрывчатку не нашли.

13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.

3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус" в Киеве, но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.

Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", спровоцировавшего транспортный коллапс в столице Украины.

Интересно! В Киеве 16 ноября задержали гражданина США за телефонный терроризм. На днях он с мобильного сообщил о минировании здания ГБР. Взрывчатку тогда не обнаружили, но нашли "минера". Задержанному 36 лет – он родился во Львовской области, но имеет паспорт гражданина США.