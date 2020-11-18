В Киеве 16 ноября задержали гражданина США за телефонный терроризм. На днях он с мобильного сообщил о минировании здания ГБР. Взрывчатку тогда не обнаружили, но нашли "минера".

Задержанному 36 лет – он родился во Львовской области, но имеет паспорт гражданина США. Об этом сообщает ГБР.

Читайте также В Борисполе мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю: пришел в гости к ее старшей сестре

Зачем он лгал – пока неизвестно, но "шутка" обойдется дорого – американцу грозит лишение свободы от 2 до 6 лет за сознательное ложное сообщение о минировании.

В Киеве задержали гражданина США за телефонный терроризм: смотрите фото

Фейковые минирования в Киеве

16 ноября сообщили о минировании ЦУМа. Правоохранители взрывчатку не нашли.

13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.

3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус", но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.

Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.

В Киеве довольно часто поступают псевдопогрозы подрыва станций метро, ​​мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез. Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.