Киевский телефонный террорист имеет паспорт США, но родился во Львовской области
В Киеве 16 ноября задержали гражданина США за телефонный терроризм. На днях он с мобильного сообщил о минировании здания ГБР. Взрывчатку тогда не обнаружили, но нашли "минера".
Задержанному 36 лет – он родился во Львовской области, но имеет паспорт гражданина США. Об этом сообщает ГБР.
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Зачем он лгал – пока неизвестно, но "шутка" обойдется дорого – американцу грозит лишение свободы от 2 до 6 лет за сознательное ложное сообщение о минировании.
В Киеве задержали гражданина США за телефонный терроризм: смотрите фото
Фейковые минирования в Киеве
- 16 ноября сообщили о минировании ЦУМа. Правоохранители взрывчатку не нашли.
- 13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.
- 3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус", но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.
- Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.
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