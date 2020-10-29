В сквере, который носит имя певца Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин, посадили деревья, кусты, а также сделали газон. Зеленстрой считает, что он может стать "местом счастливых людей".

"Місця щасливих людей" – так называется одна из песен Скрябина. Как выглядит новый парк – показали в фейсбуке на странице "Киевзеленстроя".

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За последние несколько месяцев было высажено 22 дерева, 350 кустов и обустроено 7800 квадратных метров газона.

Поэтому сегодня сквер, названный в честь Андрея Кузьменко, это – уютный уголок для вашего отдыха. Надеемся, что и он станет местом, где рождаются счастливые моменты,

– говорится в сообщении.

Сквер расположен в Подольском районе на улице Василия Порика между домами 7 и 9.

Эта зеленая территория существует с 2015 года, а в 2018 году Киевсовет предоставил ей имя Кузьмы Скрябина.

Смотрите видео, как сейчас выглядит сквер Кузьмы Скрябина: