В Киеве 3 правоохранителя-оборотня похитили человека и вымогали у мужчины 10 тысяч долларов, а когда получили деньги, заложника отпустили. Далее "слово взяли" их честные коллеги.

Детали преступления устанавливаются. Об этом сообщается на сайте Киевской прокуратуры.

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Что известно о похищении

Речь идет о сотрудниках одного из районных управлений полиции. Их будут судить за незаконное лишение свободы.

Следствием было выяснено, что копы-оборотни, не имея никаких законных оснований, задержали мужчину, который занимался продажей автомобиля.

"Похитители в погонах" требовали деньги – 10 тысяч долларов за избежание "проблем" с законом. Они утверждали, что мужчина якобы продает угнанное авто.

После получения денег – заложника отпустили.

Что угрожает похитителям

О преступлении стало известно в прокуратуре. Сейчас похитивших мужчину лиц привлекают к уголовной ответственности. Им грозит лишение свободы на 5 лет.