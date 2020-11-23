3 киевских полицейских похитили человека: требовали выкуп
В Киеве 3 правоохранителя-оборотня похитили человека и вымогали у мужчины 10 тысяч долларов, а когда получили деньги, заложника отпустили. Далее "слово взяли" их честные коллеги.
Детали преступления устанавливаются. Об этом сообщается на сайте Киевской прокуратуры.
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Что известно о похищении
Речь идет о сотрудниках одного из районных управлений полиции. Их будут судить за незаконное лишение свободы.
Следствием было выяснено, что копы-оборотни, не имея никаких законных оснований, задержали мужчину, который занимался продажей автомобиля.
"Похитители в погонах" требовали деньги – 10 тысяч долларов за избежание "проблем" с законом. Они утверждали, что мужчина якобы продает угнанное авто.
После получения денег – заложника отпустили.
Что угрожает похитителям
О преступлении стало известно в прокуратуре. Сейчас похитивших мужчину лиц привлекают к уголовной ответственности. Им грозит лишение свободы на 5 лет.
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