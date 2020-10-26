В Киеве 25 октября женщина хотела выпрыгнуть из многоэтажки, но ее спасли полицейские. Это произошло на улице Вишняковской.

На видео, которое опубликовали в сообществе "Киев Оперативный", видно, как женщина стоит на внешней стороне лоджии на двенадцатом этаже дома. Но двое мужчин в черной униформе успели ее вытащить.

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Инцидент произошел днем 25 октября в доме по улице Вишняковской, на Осокорках. Женщина в любой момент могла отпустить руки или сделать неловкое движение и упасть вниз, однако сотрудник полиции успел схватить женщину и не дать ей спрыгнуть. Дальше ему на помощь пришел напарник, и копы вместе затащили ее обратно в дом.

О мотивах суицидного поведения этой женщины ничего не известно.

Смотрите видео об этом инциденте, (18+):

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