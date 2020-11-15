На улице Смелянской в Киеве 2 нетрезвых мужчин отрывали зеркала у припаркованных автомобилей. При задержании они оказали сопротивление, поэтому полицейские применили слезоточивый газ.

В Киеве злоумышленники ломали зеркала автомобилей

Примерно в полночь 15 ноября правоохранители в столице получили вызов относительно хулиганства. Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева.

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Очевидцы сообщили, что на улице Смелянской двое нетрезвых мужчин отрывали зеркала у припаркованных автомобилей.

Патрульные обнаружили в указанном месте 2 поврежденных автомобиля. А у заявителей узнали примерный маршрут побега мужчин.

На улице Волынской инспекторы заметили 2 человека, которые были похожи по описанию к злоумышленникам. На требования правоохранителей они не реагировали, поэтому инспекторы догнали их.

Как мужчин задерживали и что о них известно

Во время задержания мужчины пытались совершить нападение на патрульных. Поэтому инспекторы применили спецсредства – слезоточивый газ и наручники.

Задержанными оказались 18-летний и 19-летний парни. Их доставили в Соломенское управление полиции. За совершенные правонарушения на мужчин составили админпротоколы по статьям о мелком хулиганстве и злостном неповиновении работникам полиции.



В Киеве злоумышленники ломали зеркала авто / Фото патрульной полиции Киева

Мужчины отдирали зеркала у автомобилей на улице Смелянской в Киеве: карта