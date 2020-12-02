В Киеве полиция прибыла на помощь женщине, которая в пьяном угаре поссорилась со своим приятелем. Когда копы выбили дверь, то на них набросилась сама "леди", а потом к ней присоединился и муж, с которым она рассорилась.

Произошло это в доме на улице Генерала Наумова в Святошинском районе столицы. Об этом пишет пресс-служба полиции Киева.

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Соседи вызвали милицию, так как услышали, что за стенкой происходит пьяный дебош. Когда копы прибыли на место, то подумали, что женщину кто – то "убивает" – было слышно как она кричит.

Полицейские выломали дверь, поскольку на стук никто не реагировал. Как только стражи порядка оказались в квартире, на них налетела именно эта женщина, которую они хотели спасать. А ее "оппонент" решил отстоять честь этой "леди" и ударил одного из полицейских.

Когда его "повязали", то уже женщина начала драться с правоохранителями, пытаясь спасти "любимого", поэтому копам пришлось задержать сразу двух нарушителей.

В квартире осталось еще 4 собутыльника этой пары. Но увидятся они теперь не скоро, ведь дебоширам грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на полицию.