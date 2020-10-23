В Киеве нашли человека, который на днях осквернил Аллею героев Небесной сотни. Это студент, ему 21 год.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сейчас со злоумышленником проводятся первоочередные следственные действия.

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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы", – говорится в сообщении.

Студент, который осквернил Аллею героев Небесной сотни / фото Нацполиции

Отмечается, что свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите видео пресс-конференции относительно этого преступления:

Как сообщалось, 22 октября полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.