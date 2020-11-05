На перекрестке улиц Генерала Жмаченко и Строителей в Днепровском районе Киева днем 5 ноября произошло ДТП с дорогими последствиями.

Об аварии, к которой привело нарушение правил дорожного движения, сообщили в патрульной полиции Киева. Видео аварии записали камеры наблюдения.

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В результате ДТП пострадали только транспортные средства.

Что известно о ДТП с участием Porsche в Киеве

По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил водителем Skoda, которая ехала по улице Генерала Жмаченко и решила пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В это время Porsche Cayenne набирал скорость по улице Строителей и влетел в легковушку.

На записях камер наблюдения, которые обнародовали патрульные, виден момент проезда Skoda на запрещающий сигнал.

В отношении предполагаемой нарушительницы ПДД правоохранители составили админпротокол. Если ее вину признает суд, женщине светит 340 гривен штрафа или лишение прав.

Смотрите видео столкновения Porsche и Skoda в Киеве: