Ехала на красный: в Киеве Porsche влетела в Skoda – видео
На перекрестке улиц Генерала Жмаченко и Строителей в Днепровском районе Киева днем 5 ноября произошло ДТП с дорогими последствиями.
Об аварии, к которой привело нарушение правил дорожного движения, сообщили в патрульной полиции Киева. Видео аварии записали камеры наблюдения.
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В результате ДТП пострадали только транспортные средства.
Что известно о ДТП с участием Porsche в Киеве
По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил водителем Skoda, которая ехала по улице Генерала Жмаченко и решила пересечь перекресток на красный сигнал светофора.
В это время Porsche Cayenne набирал скорость по улице Строителей и влетел в легковушку.
На записях камер наблюдения, которые обнародовали патрульные, виден момент проезда Skoda на запрещающий сигнал.
В отношении предполагаемой нарушительницы ПДД правоохранители составили админпротокол. Если ее вину признает суд, женщине светит 340 гривен штрафа или лишение прав.
Смотрите видео столкновения Porsche и Skoda в Киеве:
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