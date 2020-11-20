Киевская патрульная полиция нашла пожилую женщину, которая бродила в "Глобусе" и не понимала, как оказалась в столице. Когда правоохранители нашли ее дочерей, они сначала отказались забирать старенькую маму.

"Бабушка нам не нужна", – сказали родные этой несчастной женщины. Такую вопиющую историю рассказала Патрульная полиция Киева.

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Пожилую женщину заметил охранник "Глобуса" – она долгое время бродила, была растеряна, выглядела очень устало. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Полицейским женщина рассказала, что родом из Житомирщины, а как оказалась в Киеве – не помнит. Бабушка ранее уже находилась в розыске как пропавшая без вести.

Копы нашли дочерей этой женщины, но они заявили, что бабушку не будут забирать, потому что она им не нужна.



Бедная бабушка не понимала где она / Фото патрульной полиции Киева

Полицейским пришлось отвезти ее в участок. Там правоохранители угостили женщину чаем и едой, оказали необходимую помощь.

В телефонном режиме инспекторы провели беседу с дочерьми, одна из которых все же приехала и забрала свою мать в дом.

Данную ситуацию контролируют в местном отделении полиции.

Полиция напоминает, что Конституция Украины обязывает совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях. "Это не просто закон, а моральный долг", – подчеркивают правоохранители.