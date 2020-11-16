В Киеве пожарные нашли тело: оно было в сгоревшем мусоре
В Киеве в Оболонском районе ночью на 16 ноября спасатели ГСЧС обнаружили труп мужчины. Он лежал прямо в мусоре. Причины смерти человека пока неизвестны.
Пожарным позвонили в 2:36 ночи и сообщили, что на улице Богатырской что-то горит. Детали инцидента сообщает пресс-служба ГСЧС.
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На месте спасатели установили, что на открытой местности горел мусор на площади 25 квадратных метров. Во время тушения пожара в мусоре нашли тело мужчины.
Пока неизвестно, что произошло. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
- 15 ноября в селе Быкове, что в Криничанским районе на Днепропетровщине, днем произошел пожар внутри жилого дома. В результате 3 малолетних ребенка погибли.
- 7 ноября в Киеве произошел пожар в гостинице Golden Gate Inn, что на улице Ярославов Вал, 33А. Спасателям пришлось с помощью лестницы эвакуировать людей из 2 и 3 этажей. Всего в огненной ловушке оказались 6 человек, среди которых 2 детей.
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