В Киеве в Оболонском районе ночью на 16 ноября спасатели ГСЧС обнаружили труп мужчины. Он лежал прямо в мусоре. Причины смерти человека пока неизвестны.

Пожарным позвонили в 2:36 ночи и сообщили, что на улице Богатырской что-то горит. Детали инцидента сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На месте спасатели установили, что на открытой местности горел мусор на площади 25 квадратных метров. Во время тушения пожара в мусоре нашли тело мужчины.

Пока неизвестно, что произошло. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.