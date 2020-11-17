В Киеве на улице Энтузиастов, 3 произошел пожар в ночь на 17 ноября. Загорелись шины, которые кто-то решил хранить в подъезде. От огня, к счастью, никто не пострадал – спасатели вынесли из огня 3 детей.

Пожар возник на 3 этаже в многоэтажке. Огонь потушили. Об этом сообщает ГСЧС.

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Всего пожарные спасли 4 человека, трое из них – дети. Из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать 8 человек.

Жители спасались в чем были дома. А на дворе хоть было в тот момент безопаснее, однако очень холодно. Сотрудники ГСЧС посадили детей и других спасенных в свои пожарные машины чтобы они могли согреться.

После того как огонь побороли, жители вернулись в свои дома.

От пожара пострадали двери на 3 этаже и потолок подъезда. Также досталось одной из квартир – повреждены мебель, стены и потолок.

Пожарные на улице Энтузиастов, 3 / Фото ГСЧС

Пожарные тушили пламя менее часа / Фото ГСЧС

Дети, которые были спасены от огня / Фото ГСЧС