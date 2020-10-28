Трагедия произошла на улице Пчилки, 4 в Дарницком районе Киева. После удара об асфальт женщина еще подавала признаки жизни, но умерла до приезда медиков.

О трагическом событии написали в сообществе "Киев Оперативный" в фейсбуке. В полиции Киева 24 каналу подтвердили информацию о гибели женщины.

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Соседи погибшей говорят, что недавно у нее умерла мать.

Что известно о трагедии на Позняках

Из окна женщина выпала около 18:30. Когда на вызов свидетелей происшествия приехала "скорая", помочь ей уже было нечем. Врачи лишь констатировали смерть женщины от многочисленных травм.



Медики были бессильны / Фото Киев Оперативный

По предварительным данным следователей, жительница дома на Пчилки покончила с собой. Впрочем, правоохранители будут проверять также и другие версии случившегося.

Из-за гибели киевлянки без матери осталось двое детей. Старшему из них 25 лет.

По факту смерти пострадавшей правоохранители откроют уголовное дело.



На месте происшествия работает СОГ / Фото Киев Оперативный