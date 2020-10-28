В Киеве на Позняках из окна многоэтажки выпрыгнула женщина: фото 18+
Трагедия произошла на улице Пчилки, 4 в Дарницком районе Киева. После удара об асфальт женщина еще подавала признаки жизни, но умерла до приезда медиков.
О трагическом событии написали в сообществе "Киев Оперативный" в фейсбуке. В полиции Киева 24 каналу подтвердили информацию о гибели женщины.
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Соседи погибшей говорят, что недавно у нее умерла мать.
Что известно о трагедии на Позняках
Из окна женщина выпала около 18:30. Когда на вызов свидетелей происшествия приехала "скорая", помочь ей уже было нечем. Врачи лишь констатировали смерть женщины от многочисленных травм.
Медики были бессильны / Фото Киев Оперативный
По предварительным данным следователей, жительница дома на Пчилки покончила с собой. Впрочем, правоохранители будут проверять также и другие версии случившегося.
Из-за гибели киевлянки без матери осталось двое детей. Старшему из них 25 лет.
По факту смерти пострадавшей правоохранители откроют уголовное дело.
На месте происшествия работает СОГ / Фото Киев Оперативный