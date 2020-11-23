В Киеве на Позняках посадили сакуру: место станет популярной фотолокацией
В Киеве в воскресенье 22 ноября на Позняках высадили 27 деревьев сакуры. Зеленстроевцы надеются, что за зиму деревья адаптируются и весной сакура уже будет радовать прохожих и желающих сделать селфи.
Специалисты говорят, что осень – лучшее время для высадки сакуры. Об этом пишут на фейсбук-странице КП УЗН Дарницкого района Киева.
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Зеленстроевцы надеются, что это место с деревьями сакуры должно стать очень популярным среди жителей Дарницкого района и будет своеобразной фотозоной, где киевляне будут делать замечательные фотографии.
Первое цветение деревьев ожидается весной.
- В этом парке, который так и называется – "Позняки", недавно установили 105 опор с современными LED-светильниками.
- Недавно в парке также тестировали первые 2 зоны поливо-оросительной системы, устройство которой планируют продлить в следующем году. Она охватит 5 гектаров и будет иметь 27 зон полива.
- На бульваре Верховной Рады в Киеве установили рекорд – высадили самую длинную в Украине аллею сакур. Аллея, на которой растут почти 300 японских деревьев, станет новым общественным пространством и туристическим магнитом Левобережья.
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