В Киеве в воскресенье 22 ноября на Позняках высадили 27 деревьев сакуры. Зеленстроевцы надеются, что за зиму деревья адаптируются и весной сакура уже будет радовать прохожих и желающих сделать селфи.

Специалисты говорят, что осень – лучшее время для высадки сакуры. Об этом пишут на фейсбук-странице КП УЗН Дарницкого района Киева.

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Зеленстроевцы надеются, что это место с деревьями сакуры должно стать очень популярным среди жителей Дарницкого района и будет своеобразной фотозоной, где киевляне будут делать замечательные фотографии.

Первое цветение деревьев ожидается весной.