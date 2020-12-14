В Киеве предлагают ввести мораторий на строительство в зеленых зонах: появилась петиция
В Киеве на сайте КГГА появилась новая петиция. Ее автор предлагает властям навсегда запретить строительство в зеленых зонах столицы.
Киевлянин Павел Касьяненко отмечает, что застройщики умудряются размещать новые объекты, в том числе и жилые кварталы, там где это запрещено законом и правилами градостроительства. Он зарегистрировал петицию на сайте КГГА и надеется, что Киевсовет и лично мэр Виталий Кличко обратит на нее внимание.
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Автор петиции отмечает, что в Киеве не один год выдаются разрешения крупному бизнесу для застройки территорий, которые должны быть нетронутыми. Речь идет о мелких парках, лесопарковых и прибрежных зонах.
Прошу столичную новоизбранную власть ввести пожизненный запрет на застройку любых зеленых зон столицы, которые охраняются законом, иначе нам, киевлянам, с вами, депутатами, не будет где отдыхать и полноценно жить,
- пишет Касьяненко.
Должности в Киевсовете раздали " застройщикам"
- Проблему хаотичной застройки в столице уже много лет не могут решить на уровне Киевского городского совета. Город продолжает "развиваться" для удовлетворения экономических интересов застройщиков.
- В новый Киевсовет "зашло" немало депутатов, которые их лоббируют. Сайт 24 канала писал о том, как были поделены должности в комиссиях.
- В частности, экологическую комиссию возглавил скандальный застройщик Денис Москаль от "Батькивщины". Именно эта комиссия является одной из решающих в вопросах новых застроек.
- А земельную комиссию, которая и разрешает все стройки столицы, возглавил "ударовец" Михаил Терентьев. Ранее он был помощником Аллы Шлапак, которую связывают с группой столичных застройщиков.
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