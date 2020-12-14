В Киеве на сайте КГГА появилась новая петиция. Ее автор предлагает властям навсегда запретить строительство в зеленых зонах столицы.

Киевлянин Павел Касьяненко отмечает, что застройщики умудряются размещать новые объекты, в том числе и жилые кварталы, там где это запрещено законом и правилами градостроительства. Он зарегистрировал петицию на сайте КГГА и надеется, что Киевсовет и лично мэр Виталий Кличко обратит на нее внимание.

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Автор петиции отмечает, что в Киеве не один год выдаются разрешения крупному бизнесу для застройки территорий, которые должны быть нетронутыми. Речь идет о мелких парках, лесопарковых и прибрежных зонах.

Прошу столичную новоизбранную власть ввести пожизненный запрет на застройку любых зеленых зон столицы, которые охраняются законом, иначе нам, киевлянам, с вами, депутатами, не будет где отдыхать и полноценно жить,

- пишет Касьяненко.

Петицию зарегистрировали 11 декабря. Сейчас она собрала 81 голос. Для рассмотрения Киевсоветом ее должны подписать 10 000 человек за 87 дней.

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