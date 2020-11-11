В Киеве продолжается акция протеста представителей сообщества "Save ФОП". 11 ноября активисты перекрыли улицу Грушевского и требуют чтобы для малого бизнеса оставили упрощенную систему налогообложения.

"ФОПы" требуют отменить кассовые аппараты и не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин. Об этом сообщается в сообществе "Save ФОП".

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Сейчас протестующие ходят с флагами по пешеходному переходу – так они перекрыли движение транспорта, чем спровоцировали новые пробки в городе.

Какие требования у активистов:

сохранить микробизнес в Украине;

отменить кассовые аппараты для микробизнеса;

принять законопроекты 3853-1 (2) и 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;

не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин.

В Киеве протестуют "ФОПы": смотрите видео

Предыстория

Это не первая акция протеста ФЛП. Ранее активисты митинговали в правительственном квартале, возле Верховной Рады и на Майдане Незалежности. Также предприниматели объединялись с "евробляхерами" – они вместе организовывали протесты.