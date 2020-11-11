В Киеве предприниматели-ФОПы перекрыли Грушевского: какие у них требования
В Киеве продолжается акция протеста представителей сообщества "Save ФОП". 11 ноября активисты перекрыли улицу Грушевского и требуют чтобы для малого бизнеса оставили упрощенную систему налогообложения.
"ФОПы" требуют отменить кассовые аппараты и не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин. Об этом сообщается в сообществе "Save ФОП".
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Сейчас протестующие ходят с флагами по пешеходному переходу – так они перекрыли движение транспорта, чем спровоцировали новые пробки в городе.
Какие требования у активистов:
- сохранить микробизнес в Украине;
- отменить кассовые аппараты для микробизнеса;
- принять законопроекты 3853-1 (2) и 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
- не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин.
В Киеве протестуют "ФОПы": смотрите видео
Предыстория
Это не первая акция протеста ФЛП. Ранее активисты митинговали в правительственном квартале, возле Верховной Рады и на Майдане Незалежности. Также предприниматели объединялись с "евробляхерами" – они вместе организовывали протесты.
- 4 ноября парламентарии не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП.
- В 2021 году вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. Поэтому ФЛП будут платить более высокие налоги.
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