В Киеве накрыли банду фальшивомонетчиков. Злоумышленники продавали валюту в особо крупных размерах. Правоохранители проверяют причастность к банде своих "коллег".

Фальшивомонетчики подделывали стодолларовые банкноты нового и старого образцов. Чтобы поймать их, правоохранители вынуждены были купить у них валюту. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Под видом покупателей правоохранители "купили" 50 тысяч долларов. После чего злоумышленников повязали. В их машинах обнаружили еще 10 тысяч долларов.

Сейчас идет следствие и ищут всех причастных к организации сбыта фальшивых "баксов". Не исключается, что в этом замешаны правоохранители.



Задержание фальшивомонетчика / Фото Киевской городской прокуратуры

В случае доказательства вины задержанных, им "светит" от 8 до 12 лет тюрьмы. Дело открыли по части 3 статьи 199 Уголовного кодекса – сбыт поддельных денег.