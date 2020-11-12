В Киеве на аукцион выставили некоторые помещения здания на Крещатике, 6. Его знают как "Дом Закса". Постройке больше 100 лет.

Продать планируют подвал, а также 3, 5, 6 этажи и надстройку. Общая площадь, которую выставляют на аукцион, составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщении сервиса Prozorro.

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Стартовая цена – 130 530 780 гривен. Аукцион состоится 19 ноября 2020 года и пройдет в режиме онлайн.

Историческая справка:

Дом был построен в 1911 – 1912 годах и имел статус "доходного" – апартаменты предоставляли в аренду. Его владельцем был сын сахарозаводчика Илья Закс.

Дом Закса стал одним из самых высоких на Крещатике. На то время это был новый тип высотного сооружения.

В 1919 году здание сгорело. В 1927 — 1928 годах его отстроили. Помещения заняли различные тресты, от чего постройку назвали "Домом трестов".

Сегодня это нежилое здание. В нем расположены магазины и офисы. Сооружение считают ярким образцом позднего модерна.

В 1982 году здание внесли в учет памятников архитектуры местного значения.