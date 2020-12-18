В Киеве продолжают протестовать ФЛП. На Майдане Независимости собралось немало людей. Они выступают против локдауна и введения кассовых аппаратов для микробизнеса. Это, по мнению, активистов просто "убьет" их бизнес.

Люди организовали чай-кофе и несмотря на неблагоприятную погоду остаются на месте протеста даже ночью. Видео обнародовали в телеграм-канале Klymenko Time.

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В Киеве продолжается акция протеста ФЛП: смотрите видео

Протесты ФЛП: предыстория

15 декабря в центре Киева на Майдане Независимости началась акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Предприниматели выступают против введения кассовых аппаратов для микробизнеса.

После столкновений правоохранители снесли палатки на Майдане. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре столицы пострадали около 40 правоохранителей. Со стороны митингующих также были избиты люди, которых отвезли в больницу.

16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.

Почему протестуют ФОПы

Предприниматели имеют как новые, так и старые требования. Их главный лозунг: "бизнес должен работать! Локдаун – зло!"

Митингующие требуют следующее:

Принять законопроекты, отменяющие введение кассовых аппаратов.

Рада уже приняла другой документ, который откладывает введение аппаратов до 1 января 2022 года, но митингующих это не устраивает.

Также ФЛП просят создать при президенте Украины, постоянный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.

Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС.

Ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения реформы.

Ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений введенных из-за пандемии.

Кто стоит за протестами

Скандальный и много раз уличенный в коррупционных схемах народный депутат Антон Яценко может финансировать и поддерживать акции предпринимателей SaveФОП. Об этом свидетельствуют регистрационные документы на логотипы общественных организаций, участвующих в протестах. Также выяснили, что Доротич является связанным с Яценко лицом.