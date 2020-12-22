В Киеве снова протестуют ФЛП: что происходит – видео
В Киеве на Майдане Независимости 22 декабря собралось много людей, которые поддерживают требования ФЛП. Активисты называют акцию "налоговым Майданом".
После митинга на Крещатике люди двинулись в сторону Европейской площади и завернули на улицу Грушевского. Сейчас все мирно. Активисты ведут прямую трансляцию события в фейсбуке.
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В Киеве продолжают протестовать ФЛП: смотрите видео
Протесты ФЛП: предыстория
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Независимости началась акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Предприниматели выступают против введения кассовых аппаратов для микробизнеса.
- После столкновений правоохранители снесли палатки на Майдане. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре столицы пострадали около 40 правоохранителей. Со стороны митингующих также были избиты люди, которых отвезли в больницу.
- 16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.
Почему протестуют ФОПы
Предприниматели имеют как новые, так и старые требования. Их главный лозунг: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!"
Митингующие требуют следующее:
- Принять законопроекты, отменяющие введение кассовых аппаратов.
- Рада уже приняла другой документ, который откладывает введение аппаратов до 1 января 2022 года, но митингующих это не устраивает.
- Также ФОПы просят создать при президенте Украины, постоянный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.
- Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС.
- Ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения реформы.
- Ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений введенных через пандемию.
Кто стоит за протестами
Скандальный и много раз уличенный в коррупционных схемах народный депутат Антон Яценко может финансировать и поддерживать акции предпринимателей SaveФОП. Об этом свидетельствуют регистрационные документы на логотипы общественных организаций, участвующих в протестах. Также выяснили, что Доротич является связанным с Яценко лицом.
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