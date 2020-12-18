В Киеве в Оболонском районе 18 декабря произошел пожар в здании психоневрологического диспансера. Спасатели эвакуировали 51 человека. К счастью, все живы и никто не пострадал.

Пожар возник на втором этаже, в бытовом помещении. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Внук пришел с войны раненый в душу: жуткие подробности убийства 82-летней бабушки на Киевщине

В сообщении сказано, что пожарные получили вызов сегодня в 8:03. Спасателям удалось спасти шесть пациентов учреждения, которые прятались под кроватями, а также не допустили распространения огня на соседние помещения. Пожар потушили через полчаса.

Погибших или травмированных не обнаружено. Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве горело здание Святошинской райадминистрации. Погибли люди.