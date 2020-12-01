В Киеве 30 ноября на бульваре Тараса Шевченко Renault сбил курьера компании Glovo. Скутерист неожиданно появился перед глазами водителя легковушки – мужчина не смог избежать столкновения. От резкого торможения в его машину врезалась Audi.

В результате ДТП пострадал сам водитель скутера и 2 автомобиля. Об этом пишут на фейсбук-странице Патрульной полиции Киева.

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Полиция также поделилась видео ДТП. На кадрах видно как курьер очень опасно хотел объехать машины на дороге – он пересек все полосы и почти повернул на другую улицу, но его задел Renault.

Водитель не спешил помочь пострадавшему, а еще и накричал на скутериста. Его отвезли в больницу.

В Киеве сбили курьера Glovo: смотрите видео

В комментариях пользователи фейсбука осуждают скутериста: "Он думал, что едет в поле", иронично подчеркнул Николай Филатенко.