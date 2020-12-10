В Киеве произошла смертельная ДТП: автомобиль был арендован
В Киеве в ночь на 10 декабря на улице Гетьмана произошло смертельное ДТП. Водитель арендованной машины не справился с управлением и влетел в столб. Погибли 2 человека.
Это была машина Ravon компании GetmanCar. О ДТП сообщили в сообществе "Киев оперативный".
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Что известно об обстоятельствах ДТП
Авто двигалось со стороны станции метро "Шулявская". Рядом с Индустриальным путепроводом на большой скорости врезалось в столб. Автомобиль вылетел прямо на остановку общественного транспорта – к счастью никто не пострадал.
Один из пользователей фейсбука написал в комментариях под постом, что стоял на остановке в наушниках и был очевидцем аварии. Другая пользовательница отметила, что слышала звук сильного удара.
В ДТП, к сожалению, погибли 2 человека, которые находились в салоне машины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства этой ужасной трагедии.
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