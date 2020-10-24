В центре Киева вечером 23 октября произошла жуткая авария – Audi на высокой скорости влетела в дом. В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.

Иномарка заехала в дом на углу улиц Владимирской и Прорезной около 22 часов вечера, передает "Суспільне".

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Во время аварии пострадали парень и девушка, которые шли по тротуару. Они попали на капот машины и их прижало к стене. По предварительным данным, у пострадавших не тяжелые травмы.

Мы спокойно шли, я услышала, как кто-то едет с высокой скоростью, около 200 километров в час. Он пытался как-то объехать встречные машины, видимо, был пьян, выехал на встречную полосу и врезался в забор,

– рассказала Злата Мезенцева, ставшая свидетельницей аварии.

Еще один свидетель Александр Мезенцев рассказал, что водитель Audi выехал на встречную полосу и хотел вписаться в поворот, но из-за бешеной скорости не справился с управлением и врезался в ограждение.



В центре Киева иномарка влетела в дом / Фото "Суспільного"

Также свидетели отмечают, что водитель якобы скрылся с места происшествия на белой Tesla. В салоне Audi после ДТП осталась только женщина-пассажир.

"На месте находилась только пассажир водителя. Следственно-оперативная группа будет ее опрашивать, она будет объяснять, как так получилось", – рассказал инспектор патрульной полиции Киева Тимофей Серебряный.



В Киеве Audi влетела в дом, водитель скрылся с места ДТП / Фото "Суспільного"

Что интересно, Audi была зарегистрирована всего 2 дня назад, 22 октября, на женщину, однако не на пассажирку, которая осталась на месте ДТП.



Полиция на месте ДТП в центре Киева / Фото "Суспільного"