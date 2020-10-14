Сокрушительная авария с участием элитного внедорожника Mercedes G 55 AMG произошла на перекрестке Харьковского шоссе и Черниговской улицы. В результате ДТП никто не погиб. Пострадавшие чудом получили лишь царапины.

По предварительным данным, водитель "Мерседеса" летел на огромной скорости по главной дороге. В это время с второстепенной полосы выехал микроавтобус Renault, сообщает dtp.kiev.ua.

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Судя по записи с места происшествия, "немец", вес которого может достигать до трех тоннн, протаранил "Рено" лишь касательно: у автобуса "отсутствует" перед.

Неконтролируемый Mercedes

Уже после удара "Гелендваген" понесло и раскрутило по дороге. Он пролетел не менее 70 метров. При этом он сбил столб и разнес несколько плиток бордюра. К счастью, на его пути не было ни пешеходов, ни других машин.

Водители обоих транспортных средств отделались легкими травмами. А вот автомобилям досталось. "Гелендваген" кроме повреждений от столкновения остался без трех колес. Их оторвало и отбросило на встречный тротуар.



"Рено" также серьезно пострадало от удара / Фото dtp.kiev.ua

Кого могут наказать за ДТП

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые будут пытаться выяснить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения. Но и без этого понятно, что владелец Renault не убедился в безопасности движения и не предоставил преимущество Mercedes, который был на главной. Впрочем, водитель внедорожника также нарушил, поскольку значительно превысил максимально разрешенную скорость. Обычно во время аналогичных аварий копы определяют взаимную вину обоих водителей. Однако нередко в украинских реалиях виновным остается мужчина, чья машина стоит меньше.

Смотрите видео с места столкновения Mercedes G 55 и микроавтобуса Renault в Киеве: