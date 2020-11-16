В Киеве таки состоится фестиваль воздушных шаров – "Монгольфьерия". Мероприятие планируют проводить 26 – 27 ноября на территории ВДНХ. В связи с карантином, в этом году будут действовать ограничения.

Организаторы отмечают, что на фестивале "Монгольфьерия-2020" люди должны соблюдать дистанцию, масочный режима и проходить температурный скрининг. Об этом говорится на фейсбук-странице фестиваля.

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Из-за введения карантина выходного дня мероприятие пройдет в будние дни. Организаторы отмечают, что такое событие в Украине состоится впервые.

Высота самих шаров равна 5 – 7 этажам многоквартирного дома. Посетители не только смогут на них посмотреть, но и покататься – подняться на аэростате на высоту около 30 метров.

Вы сможете отдохнуть с близкими людьми на открытом воздухе, насладиться волшебными аэростатами и сделать уникальные инстаграмные фото,

– пишут на странице фестиваля организаторы.

Спектакль воздушных шаров будет происходить в сопровождении ведущего и DJ. А еще на локации будет работать фудкорт со вкусностями.