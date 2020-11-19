Киевская прокуратура сообщила о подозрении гендиректору завода "Радар" в уничтожении 9 зданий. На сайте завода отмечается, что его зовут Вячеслав Зеленский и он почти тезка президента.

Следствием установлено, что халатность Зеленского во время реконструкции привела к полному уничтожению сооружений – этим нанесен ущерб государству на сумму свыше 3,6 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская прокуратура.

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Что это за завод

Киевский завод "Радар" – предприятие по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения.

Пространство завода "Радар" адаптируют под современные городские нужды без вмешательства в исторический облик зданий. Архитектурное бюро индивидуальных решений, которое победило в открытом аукционе на аренду этой недвижимости 4 сентября, реконструирует 16 800 квадратных метров помещений с сохранением первоначального вида завода.

Что грозит директору

Тюрьма на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также выпишут огромный штраф.

Интересно! В городе Лозовая Харьковской области в ночь с 8 на 9 октября сожгли авто, записанное на жену кандидата в мэры от "Слуги народа" Алексея Криворучко. Он считает, что это произошло из-за его политической деятельности и обвиняет в этом действующего мэра Сергея Зеленского.

Вячеслав и Сергей Зеленский не имеют отношения к президенту Украины – у них просто одинаковые фамилии.