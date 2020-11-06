Достаточно масштабная авария произошла днем 6 ноября на одной из важнейших дорог Киева. Из-за ДТП на Оболони образовались многочисленные пробки.

О ДТП с участием двух легковушек, минивэна и двух микроавтобусов сообщает "Киев оперативный". Столкнулись автомобили в нескольких метрах от перекрестка двух проспектов – Оболонского и Степана Бандеры.

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Информация о пострадавших уточняется.

Что известно об аварии на проспекте Степана Бандеры

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения одним из водителей скоростной нормы и дистанции. Свидетели инцидента утверждают, что нарушитель правил дорожного движения не успел остановиться на красный сигнал светофора и влетел в машины, которые ждали зеленый.

На месте инцидента работают полицейские. Они и определят владельца автомобиля, которому будет выбирать наказание суд.

Нарушителя правил, который совершил ДТП, могут оштрафовать на 340 гривен. Впрочем, если суммы страховых выплат не хватит на возмещение убытков другим водителям, ему придется еще и компенсировать разницу.

Смотрите видео с места масштабной аварии на проспекте Степана Бандеры: